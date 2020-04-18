Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 28 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в столице. Об этом сообщил оперативный штаб.

Скончавшимся пациентам было от 30 до 93 лет. Почти у всех из них были сопутствующие заболевания. В оперштабе уточнили, что среди сопутствующих болезней были гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, пиелонефрит.

Отмечается, что 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом, у 37-летнего пациента диагностировали пневмонию с тотальным поражением левого легкого.

Трое из умерших лечились в федеральной клинике, еще один — в частной, уточнили в оперштабе.

Коронавирус в России за последние сутки подтвердили еще у 4785 пациентов в 79 регионах. Общее число инфицированных в стране составило 36 793 человека.

Власти большинства регионов России ввели ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Жителей настоятельно просят не выходить на улицу и оставаться дома.