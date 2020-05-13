Еще 26 больных COVID-19 выявили в уральском Верхотурье. Зараженные уже есть в местном монастыре

В свердловском Верхотурье выросло число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Положительным оказался тест на COVID-19 еще у 26 человек. В городе находится Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь, где ранее тоже выявили зараженных.

В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что основывают свои данные на результатах «постконтактного тестирования». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб региона.

«Результаты постконтактного тестирования, проведенного в Верхотурье, полученные ведомством на данный момент, позволяют предполагать, что в итоговую сводку за 13 мая попадет еще 26 случаев заражения», — подчеркнули в оперштабе.

Ранее COVID-19 подтвердили у наместника монастыря игумена Иеронима, напомнил ТАСС. После этого специалисты проверили 120 лиц, контактировавших со священнослужителем. Накануне стало известно, что 19 человек заразились. Инфекция протекает в легкой форме.

По информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, COVID-19 выявили в том числе у некоторых членов братии храма. Есть ли среди послушников монастыря новые больные, не уточняется.

Всего в Верхотурье теперь 46 инфицированных. Монастыри и храмы города закрыли на карантин.

Жертвой COVID-19 стал главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон. Это уже не первая смерть от коронавируса среди среди священнослужителей.