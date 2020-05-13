Еще 26 больных COVID-19 выявили в уральском Верхотурье. Зараженные уже есть в местном монастыре
В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что основывают свои данные на результатах «постконтактного тестирования». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб региона.
«Результаты постконтактного тестирования, проведенного в Верхотурье, полученные ведомством на данный момент, позволяют предполагать, что в итоговую сводку за 13 мая попадет еще 26 случаев заражения», — подчеркнули в оперштабе.
Ранее COVID-19 подтвердили у наместника монастыря игумена Иеронима, напомнил ТАСС. После этого специалисты проверили 120 лиц, контактировавших со священнослужителем. Накануне стало известно, что 19 человек заразились. Инфекция протекает в легкой форме.
По информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, COVID-19 выявили в том числе у некоторых членов братии храма. Есть ли среди послушников монастыря новые больные, не уточняется.
Всего в Верхотурье теперь 46 инфицированных. Монастыри и храмы города закрыли на карантин.
Жертвой COVID-19 стал главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон. Это уже не первая смерть от коронавируса среди среди священнослужителей.