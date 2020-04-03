Еще 25 человек вылечили от заражения коронавирусом в Коммунарке

Из больницы в Коммунарке, где лечат от коронавируса, выписали 43 человек. 25 из них — это люди, которые болели COVID-19.

Как сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы Денис Проценко, всего в учреждении сейчас находятся 324 человека. У 165 из них подтвердили COVID-19. Семь из них находятся на искусственной вентиляции легких. Всего с диагнозом «пневмония» в больнице лежат 254 пациента.

В течение суток в больницу привезли 46 человек, а выписали — 43. Недавно стало известно, что Проценко сам несколько дней назад заразился коронавирусом. Врач самоизолировался в своем кабинете и проводит консультации и обходы дистанционно. За его состоянием следят коллеги. Каждый день он отчитывается о положении дел в больнице в Facebook.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса спустя два месяца с небольшим после появления инфекции в Китае. Вирусом заразились уже более миллиона человек. В России 3548 инфицированных. 30 человек умерли от COVID-19.