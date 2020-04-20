Еще 24 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области

У 24 человек из Новосибирской области подтвердился коронавирус. Таким образом в регионе уже больше 100 заболевших.

«По данным оперативного штаба на 09:00 (05:00 мск) 20 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 24 человека с коронавирусной инфекцией: 22 взрослых и два ребенка», — сообщили в областном оперштабе по противодействию коронавирусу. Об этом написало РИА «Новости».

Уточняется, что из всех заразившихся за пределы региона выезжали два человека. Они были в Москве и Сочи. Еще 17 человек оказались людьми, которые близко контактировали с уже инфицированными. Пятеро никуда не уезжали и не контактировали с заболевшими.

Теперь число заразившихся в Новосибирской области увеличилось до 132. При этом трое умерли, 16 выздоровели. Еще 172 взрослых госпитализировали с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу № 1 Новосибирска. В их числе есть и люди с подтвержденными диагнозом. В детской больнице находятся 40 детей. У пятерых из них COVID-19 подтвердился.

По последним данным, в России зарегистрировано 42853 случая заражения коронавирусной инфекцией. Вылечиться удалось 3291 человек, жертвами стали более 300. Вечером 19 апреля стало известно о смерти 28 пациентов с COVID-19 в Москве.