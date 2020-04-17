В Москве скончался 21 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в столичном оперштабе.

Возраст скончавшихся пациентов — от 34 лет до 91 года. У 34-летнего мужчины установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Также у пациента была болезнь Пиквика.

У большинства пациентов были сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический бронхит, цирроз печени, пиелонефрит. При этом шестеро пациентов страдали от сахарного диабета второго типа. Один из скончавшихся находился на лечении в федеральной больнице.

Ситуация с распространением коронавируса в России пока напряженная. Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик заболевания еще не пройден, число заболевших растет — и не только в Москве, но и во многих других субъектах страны, заявил российский президент Владимир Путин.