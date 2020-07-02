Еще 20 КТ-центров возобновят плановый прием пациентов в Москве

Еще 20 КТ-центров вернутся к приему пациентов для амбулаторного лечения. Ранее 12 подобных центров перешли на плановый режим работы.

«Москва достаточно оперативно перепрофилировалась для оказания помощи больным коронавирусом. Своеобразным ноу-хау в мировой практике была организация на базе поликлиник круглосуточных КТ-центров. Теперь, когда мы видим положительную динамику по сокращению новых случаев заболевания, нет необходимости в такой инфекционной инфраструктуре. Мы уже вернули к стандартному режиму работы 12 поликлиник, теперь еще 20 зданий КТ-центров возобновят амбулаторный прием», — пояснила вице-мэр.

Также Ракова напомнила, что в Москве на базе городских поликлиник открыли специальные КТ-центры, где больным легочными заболеваниями и ОРВИ проводили точные обследования. За время работы врачи провели более 185 тысяч исследований.

Заммэра рассказала, что такая сеть КТ-центров помогла диагностировать болезнь на ранней стадии, а значит, и лечение таких пациентов начиналось быстрее. При этом она отметила, что в центрах, кроме компьютерной томографии, делали еще общий анализ крови и ЭКГ.

За последние сутки от COVID-19 в России удалось вылечить еще шесть тысяч пациентов. Всего в стране сделали более 20 миллионов тестов для выявления вируса.