Еще 188 человек вылечились в Москве от COVID-19

В Москве выписали 188 пациентов, которые лечились от COVID-19. Как сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, число выздоровевших растет.

«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны сразу 188 человек», — привел слова Раковой оперштаб Москвы.

Вице-мэр добавила, что есть люди, которые остаются под наблюдением после выписки, им дали рекомендации. За все время эпидемии в Москве вылечились от коронавирусной инфекции 687 человек. Больных COVID-19 в столице на данный момент 8852, умерло 58 человек, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

В России насчитывается 13,5 тысячи зараженных коронавирусом, вылечиться удалось примерно тысяче, скончались 106. Для того чтобы сдержать распространение заразы, в стране объявили нерабочие дни до конца апреля. Регионы при этом могут сами принимать решение об ограничениях. В Москве и Подмосковье введут цифровые пропуска. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как это будет работать.