Еще 181 пациент вылечился от СОVID-19 в Москве

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровел еще 181 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2448», — заявила Ракова.

Она выразила надежду, что новые способы лечения и диагностики помогут заболевшим, и число выписанных пациентов из инфекционных отделений будет только расти.

«Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики» — заявила заместитель мэра столицы.

Ранее в Москве от COVID-19 вылечились три пациента благодаря переливанию плазмы от людей с иммунитетом к болезни. По мнению врачей, в плазме содержатся особые белки, антитела, которые помогают организму мобилизовать иммунитет.

Донорами стали уже несколько десятков человек, но власти надеются, что их число будет расти.