Общество 19 декабря 2023, 16:02 Еще 17 центров «Московского долголетия» откроют в столице до конца года Собянин: до конца года в столице откроют еще 17 центров «Московского долголетия» Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Еще 17 центров «Московского долголетия» откроют до конца года в столице. В городе их насчитывается уже 120. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, 19 декабря ввели в работу центр в районе Измайлово. Пространство обустроили в помещении бывшего загса. Кроме того, в заведениях царит максимально открытая и дружелюбная атмосфера.

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«Для мероприятий есть просторный актовый зал. Тренировки можно проводить в спортивном и тренажерном залах, а в шумной гостиной играть в бильярд и делиться новостями», — подчеркнул Собянин.

Он также отметил, что этот год стал для «Московского долголетия» особенным: проект отпраздновал свой первый юбилей. На сегодняшний день он расширился до полноценной экосистемы.

Благодаря социальным пространствам горожане старшего поколения получили отличную возможность вести здоровый образ жизни. Кроме того, многие смогли найти новых друзей и открыть себя с другой стороны. Центры будут работать даже в новогодние праздники.

В начале декабря стало известно, что участники проекта «Московского долголетия» свяжут теплые вещи для бойцов СВО.