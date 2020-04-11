Еще 1667 случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

За последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев заражения коронавирусом в 49 регионах. Умерли 12 человек.

Как сообщили в оперативном штабе, больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 1080 пациентов с коронавирусом. Кроме того, в Подмосковье число заболевших выросло на 152, в Санкт-Петербурге — на 80, в Нижегородской области — на 33.

Всего новые случаи коронавируса нашли в 49 регионах.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

За сутки в России полностью выздоровели 250 человек.

Всего, по данным на 11 апреля, коронавирус нашли у 13 584 человек в 82 регионах. С начала эпидемии зафиксировали 106 летальных исхода, выздоровели 1045 человек.

В Москве и Подмосковье, а также в некоторых других регионах для борьбы с коронавирусом решили ввести пропускную систему. Цифровые пропуски заработают с 13 апреля. Сначала этот режим будет действовать только для тех, кому нужно ездить на работу. Оформить пропуск можно будет на портале «Услуги.Мосрег.Ру».

В России с 28 марта действует режим изоляции. Это значит, что жителей попросили избегать выхода на улицу, а покидать дома можно только по обоснованным причинам.

С учетом новых заболевших Россия занимает 17-е место среди всех стран по числу зараженных коронавирусом.