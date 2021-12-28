Еще 1,5 тысячи рабочих мест появится в новом офисе на западе Москвы благодаря столичной программе

Современный деловой центр построят на западе Москвы, в Рублево-Архангельском, по программе создания новых рабочих мест. Там смогут трудоустроиться 1,5 тысячи человек. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в Москве заключили еще одно соглашение о создании мест приложения труда. В результате инвестор построит в Западном административном округе офисно-деловое здание.

Благодаря реализации проекта создадут 1,5 тысячи рабочих мест. В свою очередь, застройщик получит преференции по плате за изменение вида разрешенного использования четырех земельных участков для возведения многоквартирных домов, которые строятся там же — в Рублево-Архангельском Владимир Ефимов.

По условиям соглашения инвестор — акционерное общество, специализированный застройщик «Рублево-Архангельское» — планирует открыть деловой центр в октябре 2024 года.

«Этот проект — пример того, как программа помогает решать задачу сбалансированной застройки: и объект МПТ, и жилье, попадающие под программу, будут возведены в одном округе», — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что в реализацию проекта девелопер вложит 1,92 миллиарда рублей.

О масштабе и перспективах

Как рассказал руководитель проекта «СберСити», генеральный директор компании «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев, до 2025 года на выбранной площадке застроят 471 тысячу квадратных метров, отдав их под офисную недвижимость.

Кроме того, предусмотрят 888 тысяч квадратных метров жилья и около 30 тысяч рабочих мест.

Когда завершится строительство всех объектов, то есть ориентировочно через 10 лет, в Рублево-Архангельском будут работать около 76,3 тысячи офисных сотрудников, а население составит 66,5 тысячи человек.

Главные задачи программы

Задача программы создания рабочих мест, реализуемой в Москве, — стимулирование комплексной застройки новых районов за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД.

Ее механизм заключается в том, что застройщика дома частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка, на котором строят жилые дома, если он дополнительно инвестирует средства в строительство промышленного, офисного, социального, торгового или спортивного объекта, то есть в новые рабочие места.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.