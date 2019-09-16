Еще 15 тысяч домов подключили к газу в Подмосковье. Заявку можно подать онлайн

С начала 2019 года около 15 тысяч домовладений подключили к газоснабжению в Московской области. Наибольшее количество жителей, заключивших договоры на подключение к газовым сетям, наблюдается в Дмитровском, Серпуховском и Воскресенском городских округах. Почти 90% всех заявок на техприсоединение поступает в электронном виде.

Подать заявку можно через личный кабинет клиента «Мособлгаза». В 2018 онлайн-заявки составляли 71% от общего количества. В этом году показатель составляет уже 89%.

«На портале жители могут ознакомиться с районами, доступными для подключения, подать заявку для подключения и расчета стоимости своего объекта. Удобная пошаговая инструкция подскажет все этапы подключения услуги и позволит избежать необходимости личного визита заявителя в офис», — рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Чтобы подключить газ на свой земельный участок, абоненту необходимо выполнить следующие действия:

 Подать заявку на технологическое присоединение через Личный кабинет или приехать в один из районных офисов;

 заключить договор о подключении, подписать который можно электронно-цифровой подписью онлайн, с помощью SMS-сервиса, либо отправить оригинал договора в «Мособлгаз» почтой;

 внести авансовый платеж (в Личном кабинете, банковским переводом или в кассе офиса).

Далее «Мособлгаз» приступит к индивидуальному проектированию и строительству газопровода согласно договору. Финальный этап — врезка и пуск газа.

Более подробно с информацией по подключению дома к газовой сети Московской области можно ознакомиться на официальном сайте. Также заявку на технологическое присоединение можно подать через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Кроме того, в «Мособлгазе» пользуется популярностью комплексная услуга «Газ в срок», когда заявителю предлагается подключить домовладение к газовой сети за 21 день. При этом важным фактором получения данной услуги является стопроцентная строительная готовность домовладения.