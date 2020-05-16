Еще 1470 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Московским врачам удалось поставить на ноги еще 1470 пациентов после заражения коронавирусом. Теперь в городе насчитывается 26 032 выздоровевших.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1470 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032», — приводит оперштаб Москвы слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Сейчас под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются более 259 человек, отмечает пресс-служба Роспотребнадзора. Российские специалисты к 16 мая провели более 6,6 миллиона лабораторных исследований на выявление наличия коронавирусной инфекции. Только за последние сутки было сделано 242 тысячи тестов.

Всего, по данным на 1 мая, российские медики подтвердили 262 843 случая заболевания COVID-19. В мире число инфицированных перевалило за отметку в 4,6 миллиона человек. Некоторые страны уже начали отменять ограничительные меры из-за снижения количества новых заболевших. В России 12 мая закончился всеобщий нерабочий период. Регионы перешли к постепенному снятию ограничений.