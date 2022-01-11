Еще 145 россиян вывезли из Алма-Аты в Москву

В Москву из Алма-Аты вернулись еще 145 россиян. Их доставил самолет Ил-76 ВКС России. Вывозить граждан РФ из Казахстана намерены «до полного выполнения задачи».

Самолет российского Минобороны вылетел с аэродрома Алма-Аты, сообщили в военном ведомстве.

«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил <…> в Москву 145 российских граждан», — уточнили в министерстве.

Из Алма-Аты в Москву вылетели два самолета Ил-76. В каждом из них находились 145 россиян. В Минобороны подчеркнули, что вывоз граждан РФ «будет продолжаться до полного выполнения задачи».

В Казахстане 2 января вспыхнули акции протеста. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки. Начались нападения на органы власти во многих городах республики. Пострадавшими числятся тысячи людей, есть погибшие.

Казахский президент Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ. В республику направили миротворцев, которые уже приступили к выполнению задач. Власти сообщили, что в стране удалось восстановить конституционный порядок.