Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Москве

Еще 14 граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в столице за последний сутки. Об этом сообщил оперштаб.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram. Днем ранее от заболевания умерли 19 человек.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4364 человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что в московском регионе доля населения с антителами к коронавирусу составляет 23-24%. При этом, как добавил министр, в регионах, где пик заболеваемости еще не прошел, количество жителей с антителами значительно меньше.

В России за последние сутки COVID-19 подтвердили у 5862 человек из 83 регионов страны. Более четверти из них — 25,9% — переносят болезнь бессимптомно. Коронавирусную инфекцию с начала эпидемии выявили у 789 190 россиян. Из больниц врачи уже выписали 572 053 жителей России, которые полностью побороли COVID-19.