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    07 декабря 2021, 09:31

    Еще 13 тел погибших обнаружили в шахте «Листвяжная» — СМИ

    РИА «Новости»: еще 13 тел погибших обнаружили в шахте «Листвяжная»

    Наза Салех Захи

    Спасатели установили местоположение 13 тел погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, продолжается поиск еще двух. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

    Еще 13 тел погибших обнаружили в шахте «Листвяжная» — СМИ

    «В течение суток на аварийном участке работали 83 горноспасателя. Они провели разведку более 1,7 километра ранее необследованных выработок. Были обнаружены тела 13 погибших», — заявил собеседник агентства.

    ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах добавил, что из 13 найденных один — горноспасатель. Сейчас тела поднимают на поверхность. Поиск еще двух погибших продолжается.

    Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил в официальном Telegram-канале, что на «Листвяжной» осталось еще 890 метров необследованных горных выработок.

    «Продолжаются поисковые работы. В смену задействованы от четырех до шести отделений горноспасателей. Газовая обстановка в шахте стабильная. Подразделения ВГСЧ МЧС России круглосуточно откачивают воду, отбирают пробы воздуха и восстанавливают вентиляционные сооружения», — сказано в сообщении.

    Появилась и последняя информация о состоянии пострадавших. В стационарах остаются два человека — один шахтер, один — горноспасатель, на амбулаторном лечении — 96 пациентов. Наблюдение врачей не требуется уже восьми пациентам. Всего в результате трагедии пострадали 106 человек.

    Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошла авария — там взорвался метан. Под землей находились 285 человек, большую часть из них удалось вывести, за остальными отправились горноспасатели. В итоге погиб 51 человек, в том числе пять спасателей.