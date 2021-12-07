Спасатели установили местоположение 13 тел погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, продолжается поиск еще двух. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«В течение суток на аварийном участке работали 83 горноспасателя. Они провели разведку более 1,7 километра ранее необследованных выработок. Были обнаружены тела 13 погибших», — заявил собеседник агентства.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах добавил, что из 13 найденных один — горноспасатель. Сейчас тела поднимают на поверхность. Поиск еще двух погибших продолжается.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил в официальном Telegram-канале, что на «Листвяжной» осталось еще 890 метров необследованных горных выработок.

«Продолжаются поисковые работы. В смену задействованы от четырех до шести отделений горноспасателей. Газовая обстановка в шахте стабильная. Подразделения ВГСЧ МЧС России круглосуточно откачивают воду, отбирают пробы воздуха и восстанавливают вентиляционные сооружения», — сказано в сообщении.

Появилась и последняя информация о состоянии пострадавших. В стационарах остаются два человека — один шахтер, один — горноспасатель, на амбулаторном лечении — 96 пациентов. Наблюдение врачей не требуется уже восьми пациентам. Всего в результате трагедии пострадали 106 человек.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошла авария — там взорвался метан. Под землей находились 285 человек, большую часть из них удалось вывести, за остальными отправились горноспасатели. В итоге погиб 51 человек, в том числе пять спасателей.