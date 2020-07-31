Еще 13 пациентов скончались от СОVID-19 в Москве

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве 31 июля. Об этом сообщил столичный оперштаб в своем Telegram-канале.

В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус Оперштаб Москвы.

С начала пандемии в столице скончались 4473 пациента с подтвержденным диагнозом. В столице выявили свыше 241 тысячи случаев заражения, при этом более 179 тысяч человек уже поправились.

В все время в стане выявили почти 840 тысяч случаев заражения новым типом инфекции. Из них 13 963 человека скончались, более 638 тысяч смогли справиться с заболеванием.

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с некоторыми странами. Сперва стало известно, что россияне смогут отдохнуть в Танзании, Турции и Великобритании. Сегодня появилась информация о том, что РФ открывает границы для Абхазии. Президент республики Аслан Бжания сообщил, что приветствует это решение. Он заявил, что Абхазия откроет границу для РФ в ту де секунду, как это сделает Россия.