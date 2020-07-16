Еще 12 тысяч тестов на COVID-19 провели в Подмосковье за сутки

Роспотребнадзор опубликовал свежие данные о количестве проведенных тестов на коронавирус. За сутки в лабораториях сделали еще около 12 тысяч анализов.

«По состоянию на 16.07.2020 в Московской области проведено 1 245 628 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — рассказали «360» в ведомстве.

Тесты проводят в лабораториях как государственных медицинских организаций, так и коммерческих компаний, имеющих лицензию.

За сутки в регионе выявили чуть меньше 200 случаев COVID-19. Всего за время пандемии в Подмосковье заболели 61 233 человека, при этом выздоровели уже 42 372 жителя. К 16 июля от коронавируса в Московской области умерли 1033 пациента.

Ранее стало известно, что тест на антитела к СОVID-19 в Подмосковье будут делать быстрее. Пробирки больше не будут отвозить в столицу.