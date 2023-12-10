Общество 10 декабря 2023, 08:55 Еще 100 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей доставили из Египта в Москву Спецборт МЧС доставил в Москву очередную группу эвакуированных из Газы россиян Самолет МЧС России / Пресс-служба МЧС

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Самолет МЧС России доставил еще 100 россиян и членов из семей из Египта в Москву. С начала гуманитарной операции из Газы авиация ведомства перевезла уже 1051 человека, в том числе 473 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В МЧС отметили, что это уже 11-й самолет, доставивший россиян из Египта в Москву. Граждан России, прошедших КПП «Рафах», связывающий Газу и Египет, сначала принимает оперативная группа МЧС России. Единой колонной их направляют в Каир, где специалисты оказывают необходимую помощь.

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Очередной виток палестино-израильского конфликта произошел 7 октября, когда территорию Израиля атаковали боевики ХАМАС. Израильские власти в ответ начали операцию «Железные мечи».

Сначала ЦАХАЛ наносил массированные авиаудары по объектам движения в анклаве. В результате погибло огромное количество мирных жителей. Позже Израиль объявил о проведение и наземной операции Армии обороны Израиля с целью уничтожить всех членов палестинского ХАМАС.