Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал продление европейских санкций, которые были введены после присоединения полуострова к России. Главу региона процитировали «Дни.ру».

«Ожидаемое решение», — заметил Аксенов.

По его словам, на развитии полуострова рестрикции ЕС никак не отразятся, а жители Крыма давно перестали обращать внимание на эти «русофобские выхлопы».

Аксенов добавил, что отмена ограничений «могла бы стать шагом к признанию демократического выбора крымчан». Однако для этого нужны политическая мудрость и смелость. Глава Крыма выразил сожаление, что европейские лидеры этими качествами не обладают.