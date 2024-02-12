Общество 12 февраля 2024, 08:45 ЕС предупредили об ответе на ограничение передвижений российских дипломатов Полянский предупредил об ответе на ограничение передвижений дипломатов в ЕС Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Возможное введение ограничений на передвижение российских дипломатов в странах, где они аккредитованы, представляет дискриминационную меру, заявил РИА «Новости» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что на это, безусловно, последует ответ.

«Это, конечно же, дискриминационная мера, которая касается свободы передвижения, она противоречит принципам Шенгенской зоны», — указал собеседник агентства.

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В случае ее реализации, как добавил Полянский, со стороны России, конечно, последует ответная реакция.

По его мнению, Евросоюзу стало сложно придумывать какие-то новые санкции, отсюда и желание «отыграться на дипломатах».

О том, что ЕС захотел ограничить перемещения российских дипломатов, ранее сообщила газета Politico. По ее информации, такую меру хотят включить в 13-й пакет санкций.