ЕС предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от нефти и газа из РФ

Европарламент рассматривает возможность отключить Россию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от нефти и газа из РФ в случае «продолжения агрессии на Украине». Кроме того, под ограничения может попасть «Северный поток — 2». Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в проекте резолюции.

Авторы документа заявили, что ответственность за нынешний уровень отношений между Евросоюзом и Россией полностью несет Москва.

Европейские депутаты призвали остановить наращивание военных сил около российских границ, чтобы не создавать угроз соседним странам.

Среди новых мер воздействия авторы предложили ввести санкции за коррупционные преступления и включить в них российских олигархов. Отказаться от нефти и газа, остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

В минувший понедельник введение новых антироссийских санкций анонсировал представитель крупнейшей фракции Европарламента «Европейская народная партия». Он заявил, что в ответ на дипломатический скандал в Чехии Россию необходимо лишить доступа к системе международных платежей и запретить российским олигархам въезжать на территорию ЕС.

Депутат напомнил, что Совет министров иностранных дел стран ЕС 19 апреля отказался от голосования по новым санкциям против России.

Глава департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских усомнился, что страны Запада отключат Россию от системы международных платежей SWIFT. Он подчеркнул, что противники Москвы прекрасно осознают собственные риски от такого шага.