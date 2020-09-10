ЕС оставил в силе санкции 2014 года против России

Действие черного списка Евросоюза продлили еще на шесть месяцев. Санкции против некоторых граждан России ввели в 2014 году после событий на Украине.

Совет Евросоюза решил, что физические и юридические лица из России продолжают подрывать независимость Украины, передает ТАСС.

«Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

В четверг инсайдер сообщил, что Кипр блокирует принятие ЕС персональных санкций в отношении Белоруссии. Власти Кипра хотят добиться ввода аналогичной меры против Турции из-за планов турецких властей добывать природный газ в Восточном Средиземноморье.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал сложное положение Евросоюза. По его мнению, для ЕС до сих основной проблемой является нависшая над Европой волна мигрантов. Также чиновник отметил, что европейские страны еще не отошли от пандемии коронавируса.