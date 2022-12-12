Общество 12 декабря 2022, 11:09 ЕС не смог согласовать девятый пакет санкций против России Боррель сообщил, что ЕС не удалось принять девятый пакет антироссийских санкций Unsplash

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Европарламенту не удалось согласовать и принять новый пакет санкций против России. Об этом сообщил верховный представитель по внешней политике союза Жозеп Боррель.

По его словам, отдельные сложности у евродепутатов в этом вопросе возникли из-за ряда проблем. Прежде чем принимать новые ограничения против России, их нужно согласовать, пояснил он.

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«Это будет очень длинный и сложный Совет МИД, поскольку в повестке Иран и пакет санкций. Мы внесли предложение, а министры должны его утвердить, они имеют разные подходы», — сообщило РИА «Новости».

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При этом Боррель не исключил, что новый пакет санкций согласуют до конца этого дня.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз полностью истощил свои военные запасы. Всему виной — регулярная поддержка украинской армии, объяснил он.