ЕС не определился с персональными санкциями в отношении Лукашенко

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что пока нет определенного решения, какие санкции ввести против белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом он сообщил на пресс-конференции ЕС в Брюсселе.

«Министры обсуждали санкции (против Белоруссии — прим. ред.). И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось», — сказал Боррель.

Он также отметил, что, возможно, санкции будут готовы на этой неделе. Выяснилось, что прийти к единогласию помешал Кипр, который выступает против санкций по отношению к Белоруссии, сообщает «Интерфакс».

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала Евросоюз не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом и не финансировать белорусские власти. Такое заявление политик сделала на встрече с министрами иностранных дел ЕС и членами Европарламента в Брюсселе.

Волнения в Белоруссии начались 9 августа — после оглашения результатов президентских выборов. Лукашенко победил, набрав 80% голосов. Несогласные с итогами голосования люди выходили на улицу, выкрикивали лозунги и демонстрировали разную символику. Периодически между активистами и силовиками происходили столкновения.