Родители учениц МЦХШ в Москве возмутились откровенной фотосессией преподавателя Георгия Миррора, которую он выложил в Instagram. На фото рядом с ним неоднозначно позируют девушки. В результате мужчина решил сам уволиться. По его словам, ничего откровенного на фото нет.

Преподаватель рассказал радиостанции «Говорит Москва», что сотрудники администрации художественного лицея общались с ним хорошо, несмотря на скандал. Помимо этого, его вызывали в полицейское отделение для получения показаний.

«Покажите мне откровенные публикации, о которых все говорят. В моих публикациях даже эротика-то с огромной натяжкой присутствует, а уж откровенного точно ничего нет», — отметил мужчина.

Источник фото: страница Георгия Миррора в instagram

При этом он добавил, что раз уж родители пошли таким путем, что увидели на его фотографиях элементы БДСМ, то в следующий раз они и о домогательствах заявят. Но травли со стороны руководства лицея не было.

Бывший преподаватель предположил, что при верном и разумном поведении правоохранительных органов все могло бы закончиться компромиссом. Но полиция забрала его из школы, сопроводив по коридорам, как будто он преступник. В полицию на учителя написали родители после того, как изучили его страницу в соцсетях.