Эрнст назвал Little Big победителем отмененного Евровидения

Константин Эрнст подбодрил петербургскую группу Little Big и армию ее поклонников после новости об отмене Евровидения. Генеральный директор Первого канала заочно определил российских музыкантов в абсолютные победители отмененного телеконкурса.

«Мы сожалеем об отмене Евровидения. Для себя сочтем, что в 2020 году на Евровидении по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Группа Little Big ситуацию с отменой конкурса пока комментировать никак не стала, пишет «Газета.ru». Ранее организаторы Евровидения-2020 сообщили, что телевизионный музыкальный конкурс, который в этом году должен был пройти в Роттердаме, не состоится из-за пандемии коронавируса.

Россию в Нидерландах должна была представлять группа Little Big из Санкт-Петербурга с песней Uno. Клип за пять дней после публикации собрал 33 миллиона просмотров.