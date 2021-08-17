Эрмитаж направил Линдеманну претензии из-за продажи NFT

Эрмитаж, разрешивший фронтмену Rammstein Тиллю Линдеманну снять в музее клип на песню «Любимый город», заявил о нарушении музыкантом прав музея. Яблоком раздора стали цифровые изображения из музея и его название, которые Линдеманн использовал при выпуске NFT-токенов, сообщается в Telegram-канале музея.

Представители Эрмитажа обратили внимание на то, что Линдеманн в собственноручно подписанном договоре согласился с тем, что не может использовать полученные изображения музейных объектов без отдельного соглашения.

Однако во время съемок Линдеманн злоупотребил правом гостя — и в клип были включены изображения, хотя заранее это не согласовали, отметили в музее. Но на этом все не закончилось. После выхода клипа Линдеманн сделал и разместил на платформе NFT Frame Art коллекцию NFT-токенов с использованием несогласованных изображений музейных объектов и названия Эрмитажа.

Таким образом, как считают в музее, Линдеманн грубо нарушил условия договора, не согласовав съемку части изображений и их дальнейшую токенизацию. Помимо этого, он незаконно использовал в коммерческих целях название Эрмитажа, указав его в названии NFT-токена, начальная стоимость которого стартовала от 100 тысяч евро.

Музей сообщил о своих претензиях Линдеманну, но ответа пока не получил. Также претензии были направлены платформе NFT Frame Art, которая допустила контрафактные NFT к продаже, не проверив наличие исключительных прав на произведение у продавца.

«Эрмитаж ждет реакцию на свои обращения и призывает помнить основополагающий принцип международного и гражданского права — Pacta sunt servanda», — заключили в пресс-службе.