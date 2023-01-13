Общество 13 января 2023, 21:31 Эрмитаж открестился от создания платья модели Линниковой на конкурсе «Мисс Вселенная» Сотрудники Эрмитажа не принимали участие в создании платья модели Линниковой Telegram

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Сотрудников Эрмитажа назвали соавторами платья, в котором модель Алина Линникова представила Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане. Однако в музее опровергли эту информацию, сообщил Telegram-канал «Фонтанка».

«При создании платья „Корона Российской империи“ автор действительно могла вдохновляться атмосферой Зимнего дворца, роскошью императорских балов и торжественных приемов, но костюм и коллекция, частью которого он является, не создавались в сотрудничестве с Эрмитажем», — отметили в учреждении культуры.

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За корону «Мисс Вселенная» боролись 84 участницы из разных стран мира. Уроженка Оренбурга, которая до этого дефилировала на азиатских подиумах, показала членам жюри национальный костюм в красно-белых тонах. Платье украшено жемчугом и драгоценными камнями.

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Линникова прошла в финал международного конкурса. 14 января станут известны имена участниц, вошедших в топ-16, а также имя победительницы. Ранее сообщалось, что американский журналист восхитился красотой модели Линниковой.