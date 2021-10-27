Эрмитаж обратился в прокуратуру из-за самовольно повешенного посетителем портрета

Эрмитаж обратился к прокурорам с просьбой проверить случай с появлением портрета писателя Кирилла Смородина на стене в Военной галерее. Музей хочет выяснить, не оскорбил ли мужчина своим поступком память защитников Отечества.

Заявление Эрмитаж подал в прокуратуру Санкт-Петербурга, сообщил «Подъем» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру <…> с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации», — отметили в Эрмитаже.

В обращении музей подразумевает вероятность публичного оскорбления памяти защитников Отечества.

Лист с портретом Смородина заметил музейный смотритель и немедленно его снял. Посетитель, подчеркнули в Эрмитаже, успел сфотографировать «размещенный им объект» и опубликовать снимок в социальных сетях.

Изображение на стене Военной галереи 1812 года житель Санкт-Петербурга Кирилл Смородин повесил 20 октября среди портретов исторических личностей.

Многим поступок писателя не понравился. В Сети его раскритиковали, что только расстроило мужчину.