Эрмитаж назвал оккупацией размещение фан-зоны на Дворцовой площади

Возведение фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади Петербурга было одним из требований UEFA. В результате на 10 дней архитектурный ансамбль будет «оккупирован передвижным „парком культуры и отдыха“», заявили в Эрмитаже.

Здания музея выходят на эту площадь. Обустройство там зоны для просмотра футбольных матчей «не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу», сказано в сообщении.

«Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны UEFA около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным „парком культуры и отдыха“», — сообщили в музейном комплексе.

По мнению Эрмитажа, Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) «важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход».

В музее добавили, что организаторы чемпионата мира по футболу в 2018 году «оказались более интеллигентными и отказались от примитивной идеи занятия фанатами Дворцовой площади». Мероприятие организовывала Международная федерация футбола (FIFA).

Из-за фан-зоны на Дворцовой Эрмитаж привлек дополнительные силы Росгвардии для охраны и пропуска посетителей.