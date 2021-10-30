Эрика Давидыча задержали в Петербурге. Он объяснил ситуацию

В Сети разошлась информация, что популярного блогера Давидыча (Эрика Китуашвили) задержала полиция в Санкт-Петербурге после конфликта на дороге. Как пишет Telegram-канал Baza, на него пожаловалась девушка после угроз за то, что она его не пропустила на КАД. На своей странице в Instagram Давидыч объяснил происшествие.

Он рассказал в видео своим подписчикам, что на подъезде к Северной столице пытался обогнать старый китайский внедорожник, за рулем которого сидела девушка. Она несколько раз перестраивалась вместе с ним и не давала проехать. Тогда Давидыч поравнялся с ней, чтобы разобраться.

«Как оказалось, машина полностью неисправна, она не едет больше 100-110 километров в час, за рулем девушка, которая устала. Оказывается, она меня не бодала, а машину начало носить — и она ее ловила», — заявил Давидыч.

Блогер добавил, что они остановились на заправке, где на повышенных тонах начали выяснять, кто прав, а кто виноват. Волну негатива подхватила и девушка Давидыча, которая также стала ругаться. Полицию вызвал работник заправки, которому почудилось, что перед его глазами похищают человека.

Всех участников дорожной разборки отвезли в участок: Давидыча оштрафовали на 500 рублей за мат, а девушку, с которой он повздорил, наказали за езду на неисправной машине.