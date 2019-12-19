Эрик Давидыч расскажет о вымогательстве миллионов рублей на пресс-конференции «360». Пострадали десятки человек

Самый обсуждаемый блогер YouTube Эрик Давидович Китуашвили расскажет о покушении на свою жизнь и угрозах от группировки, которая держит в страхе десятки блогеров, на пресс-конференции на телеканале «360» 19 декабря в 18:00.

За последние полгода Давидычу неоднократно угрожали и требовали платить за покровительство его блогерской деятельности. По словам Китуашвили, в том числе это делал вооруженный пистолетом человек, при нескольких свидетелях представлявшийся «кадыровцем». В целом за покровительство у блогера требовали 25 миллионов рублей.

По словам Давидыча, он далеко не единственная жертва группировки. Блогер придет в студию «360», чтобы в прямом эфире показать фото и видео доказательства того, что множество российских звезд YouTube платят неизвестной группировке, которая шантажирует тех, кто добивается успеха на этой площадке.

Участники пресс-конференции:

Эрик Давидыч — блогер, автомобильный и гражданский активист, стритрейсер. В феврале 2016 года был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах (получении страховок по подложным документам), а также клевете на сотрудников МВД. Освобожден в связи с незаконным арестом постановлением Европейского суда по правам человека и постановлением Верховного суда РФ в декабре 2018 года.

Время проведения:

19 декабря. Начало пресс-конференции в 18:00, вход до 17:40.

Место проведения:

Москва, Зубовский бульвар, 4, телеканал «360».

Аккредитация:

Участие в пресс-конференции по предварительной аккредитации.

Аккредитация СМИ проводится до 17:00 19 декабря.

Для аккредитации необходимо прислать на электронную почту d.rasskazova@360tv.ru следующие данные на каждого представителя:

Название СМИ

Ф. И. О., дата рождения, данные паспорта.

Для вноса и выноса техники — перечень техники с серийными номерами.

Контактный телефон: +7 962 913-21-04, Дарья Рассказова.