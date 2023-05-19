Общество 19 мая 2023, 14:51 Эрдоган рассказал, почему Россия согласилась на продление зерновой сделки Президент Эрдоган: зерновую сделку продлили благодаря особым отношениям Турции с Путиным Freepik

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Продлить зерновую сделку еще на два месяца удалось благодаря особым отношениям Турции с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью CNN заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик отметил растущие турецко-российские отношения и указал, что Турция не намерена присоединяться к санкциям против РФ. Он отметил, что западные страны могли бы последовать этому примеру.

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«Вам нужен сбалансированный подход к такой стране, как Россия, что было бы гораздо более удачным», — сказал Эрдоган.

Ранее Россия подтвердила продление зерновой сделки без внесения каких-либо изменений. Договор будет действовать до 17 июля включительно. В российском МИД заявили, что эти два месяца станут решающими. Москва откажется пролонгировать сделку после указанного срока, если не будут решены проблемные вопросы: подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, реанимирование аммиакопровода и разморозка российских активов.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» высказал мнение, что одной из мотиваций для продления черноморской инициативы могла стать поддержка Москвой турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.