Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с Путиным. Она будет долгой

Президент России Владимир Путин встретится во вторник, 22 октября, со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Для этого президент Турции специально прилетел в Сочи.

Пока переговоры еще не начались, но с журналистами уже пообщался пресс-атташе Владимира Путина Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента пообещал, что встреча с Эрдоганом точно будет долгой, поскольку лидерам придется обсудить много важных вопросов. Главной темой будет, конечно, Сирия.

«Много тем, очень сложные будут переговоры, это очевидно, поэтому посидят», — приводит «Интерфакс» слова Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря президента России, Путин хочет понять происходящее между Турцией и Сирией, поговорить о планах Турции и «сопоставить информацию с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии».

Две недели назад Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о начале военной операции на территории Сирии. Прежде чем отправиться в Сочи, турецкий президент заявил, что удары могут повториться в течение 35 часов, если курды не согласятся покинуть территорию.