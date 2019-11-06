Эрдоган объявил о поимке супруги аль-Багдади

«Мы захватили жену аль-Багдади, но не поднимали шума из-за этого. Я информирую об этом [общественность] впервые», — процитировали они его слова.

В октябре этого года президент США Дональд Трамп заявил, что главу террористической организации ИГ* аль-Багдади удалось уничтожить в Сирии. Его ликвидировали в ходе одной из операций американского спецназа. Позже ИГ* признало гибель своего лидера и заявило о выборе его преемника.

Во вторник, 5 ноября, в СМИ появилась информация о том, что накануне в Сирии задержали старшую сестру аль-Багдади — Расмию Авад, ее супруга, а также невестку и пятерых детей. Всех совершеннолетних допросили.

*«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России и в других странах мира.