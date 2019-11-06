  • Эрдоган объявил о поимке супруги аль-Багдади

    06 ноября 2019, 17:29

    Нина Петлинова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецким службам безопасности удалось обнаружить и задержать жену ликвидированного лидера группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом турецкий лидер сообщил во время выступления в Анкаре, передал «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
    Эрдоган объявил о поимке супруги аль-Багдади

    «Мы захватили жену аль-Багдади, но не поднимали шума из-за этого. Я информирую об этом [общественность] впервые», — процитировали они его слова.

    В октябре этого года президент США Дональд Трамп заявил, что главу террористической организации ИГ* аль-Багдади удалось уничтожить в Сирии. Его ликвидировали в ходе одной из операций американского спецназа. Позже ИГ* признало гибель своего лидера и заявило о выборе его преемника.

    Во вторник, 5 ноября, в СМИ появилась информация о том, что накануне в Сирии задержали старшую сестру аль-Багдади — Расмию Авад, ее супруга, а также невестку и пятерых детей. Всех совершеннолетних допросили.

    *«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России и в других странах мира.