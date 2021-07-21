«ЭпиВакКорону» в Москве оставили только для вакцинации вторым компонентом

Власти Москвы опровергли информацию о доступности «ЭпиВакКороны». Ее хватит только для вакцинации вторым компонентом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что в Москву поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом. Препарат доступен для москвичей, которые уже сделали первую прививку этой вакциной.

«Таким образом, полученный объем полностью удовлетворит потребность в вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

«ЭпиВакКорона» — российская пептидная вакцина против коронавируса. Ее разработали специалисты ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора». Препарат зарегистрировали в России в октябре 2020 года.

Профессор вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых заявил, что «ЭпиВакКорона» является безопасной и не вызывает побочных эффектов. Кроме того, препарат прост в производстве, его несложно перевозить.

В «ЭпиВакКороне» нет живого вируса, а иммунитет она формирует благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.