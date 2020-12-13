Тесты на ВИЧ не могут показывать ложные положительные результаты после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона». Состав вакцины исключает этот вариант, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Состав пептидной вакцины „ЭпиВакКорона“ исключает вероятность ложноположительных результатов в тестах на ВИЧ. Данные, полученные при проведении клинических исследований, свидетельствуют о высоком профиле безопасности вакцины и отсутствии серьезных неблагоприятных явлений», — рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

Ранее газета The Sydney Morning Herald сообщила, что власти Австралии отозвали заказ на партию местной вакцины стоимостью миллиард долларов. Такое решение приняли после того, как вакцинированные сдали положительные тесты на ВИЧ. Результаты оказались ложными. Препарат спровоцировал ошибки при проверке на вирус иммунодефицита. В случае с отечественным препаратом, уверили в Роспотребнадзоре, это невозможно.

В России зарегистрировали две вакцины от коронавируса: «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи, и «ЭпивакКорона» от новосибирского вектора. Обе показали высокую эффективность во время финального этапа испытаний с участием добровольцев.

В России на этой неделе началась масштабная вакцинация. Прививочные пункты открываются во всех уголках страны. Пока вакцину получают представители группы риска — учителя, врачи и социальные работники, которым по долгу службы приходится общаться со многими людьми. Скоро прививку сможет сделать любой желающий. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.