«ЭпиВакКорона» появилась в виде шприц-доз

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» стала доступна также и в шприц-дозах. Об этом сообщили в ГНЦ «Вектор», где создали этот препарат.

«Наряду с привычным форматом — в ампулах — вакцина „ЭпиВакКорона“ теперь доступна в виде шприц-доз. Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня», — сказано в сообщении организации, которое процитировало РИА «Новости».

Шприц-доза сразу готова к использованию. Она дает возможность оптимизировать процесс вакцинации, сделав его максимально удобным и для медицинского специалиста, и для пациента.

Шприц-дозу легко использовать не только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах. В центре «Вектор» отметили, что в случае шприц-дозы один из этапов подготовки к вакцинации — набора препарата в шприц — отсутствует.

«Это полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей», — подчеркнули в центре.

«ЭпиВакКорона» — второй российский препарат от коронавируса. Разработкой вакцины занимался центр «Вектор». В ближайшее время он зарегистрирует еще одну вакцину — «ЭпиВакКорона-Н».