Епископ Вениамин умер в больнице в Курской области. У него был коронавирус

В курской больнице скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Ему было 55 лет, незадолго до смерти священника стало известно, что у него нашли коронавирус.

«Сегодня, в воскресенье, 26 апреля, около 14:00 в Курской областной инфекционной больнице в бозе почил епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Просим ваших молитв об упокоении души новопреставленного архипастыря Русской православной церкви», — говорится в сообщении Рыльского Свято-Никольского монастыря в Instagram.

За несколько часов до этого тот же монастырь опубликовал информацию, что священник находится в реанимации с двусторонней пневмонией.

ТРК «Сейм» со ссылкой настоятеля Рыльского Свято-Николаевского монастыря игумена Романа сообщал, что у архиепископа не только пневмония, но и COVID-19. Его госпитализировали в областную инфекционную больницу им. Семашко. Кроме того, в биографии на сайте Московского патриархата написано, что епископ умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Епископ Вениамин (в миру Виктор Королев) родился в Орловской области 26 октября 1965 года. Был пострижен в Знаменском монастыре Курска в 1997 году. 26 июля 2012 года стал епископом.

В Курской области, по информации на 26 апреля, 456 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека погибли.