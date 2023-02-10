Общество 10 февраля 2023, 12:17 Епископ Евангелическо-лютеранской церкви европейской части России Андрей Джамгаров ушел из жизни

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В Саратове на 56-м году жизни скончался президент Генерального синода Евангелическо-лютеранской церкви европейской части России Андрей Джамгаров. Об этом сообщила пресс-службарелигиозной организации.

По данным «Известий», причиной смерти епископа стала тяжелая непродолжительная болезнь.

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Церемония прощания с Андреем Джамгаровым пройдет в Саратове 14 февраля в Евангелическо-лютеранском соборе Святой Марии.

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