10 февраля 2023, 12:17
Епископ Евангелическо-лютеранской церкви европейской части России Андрей Джамгаров ушел из жизни
В Саратове на 56-м году жизни скончался президент Генерального синода Евангелическо-лютеранской церкви европейской части России Андрей Джамгаров. Об этом сообщила пресс-службарелигиозной организации.
По данным «Известий», причиной смерти епископа стала тяжелая непродолжительная болезнь.
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Церемония прощания с Андреем Джамгаровым пройдет в Саратове 14 февраля в Евангелическо-лютеранском соборе Святой Марии.
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