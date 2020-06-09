Он считает, что это «очень интересная идея» и уточнил, что пока не чувствует «пробивных сил, которые позволили бы осуществить такой проект», но «когда пазл этой реальности сложится, все само собой случится».

«Мне кажется, этот фильм снимается в моей голове. И когда он полностью созреет, произойдут естественные открывания клапанов, которые позволят проекту осуществиться», — рассказал Епифанцев.