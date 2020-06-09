Епифанцев — о сиквеле «Зеленого слоника»: «Мне кажется, этот фильм снимается в моей голове»
Актер и режиссер Владимир Епифанцев рассказал, что хотел бы снять сиквел «Зеленого слоника» под названием «Операция ZS», но пока не знает, когда начнется работа. Об этом сообщил RT.
Он считает, что это «очень интересная идея» и уточнил, что пока не чувствует «пробивных сил, которые позволили бы осуществить такой проект», но «когда пазл этой реальности сложится, все само собой случится».
«Мне кажется, этот фильм снимается в моей голове. И когда он полностью созреет, произойдут естественные открывания клапанов, которые позволят проекту осуществиться», — рассказал Епифанцев.