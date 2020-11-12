Эпидемиолог заявил о росте популяционного иммунитета к COVID-19 среди россиян

В 15 регионах России зафиксирован рост популяционного иммунитета к коронавирусу. Специалисты заметили, что показатели увеличились в полтора-два раза, по сравнению с летом.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал РИА «Новости», что в различных субъектах РФ иммунитет населения к COVID-19 находится на уровне от 5,1% до 65,3%.

Оценивать популяционный иммунитет в июне начали специалисты Роспотребнадзора. За первый этап они обследовали свыше 74 тысяч волонтеров из 26 российских регионов. Второй этап состоялся в сентябре–октябре, а третий намечен на конец ноября — начало декабря.

Если во время первого этапа уровень иммунитета фиксировали в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму он достиг более высоких- показателей.

«В 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза», — подчеркнул Тотолян.

Ранее он отмечал рост иммунной прослойки населений в 14 из 25 регионов, которые приняли участие в исследовании Роспотребнадзора.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что миллионы человек уже сформировали естественный иммунитет к коронавирусу. Благодаря этому и создается иммунная прослойка.