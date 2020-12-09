Эпидемиолог заявил, что пессимизма по поводу COVID-19 нет

В России нет оснований для пессимистических прогнозов по коронавирусу. Эпидемиологи не исключают, что ситуация начнет стабилизироваться в ближайшее время.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заметил, что эпидемический процесс в стране продолжает развиваться. На это указывает наличие пиковых значений. Мнение специалиста привело РИА «Новости».

«Оснований для пессимистических прогнозов все же нет», — подчеркнул Горелов. Такие выводы можно делать, так как случаи COVID-19 не растут по экспоненте — они не пропорциональны значению самой величины.

Скачок заболеваемости в осенние и зимние месяцы эпидемиолог назвал ожидаемым процессом. Его усугубили погодные факторы.

«При соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнется постепенный этап стабилизации», — выразил надежду Горелов.

Он объяснил рост подтвержденных случаев коронавируса в том числе увеличением количества проводимых тестов.

В Роспотребнадзоре не исключили, что ситуация с COVID-19 будет развиваться по более худшему сценарию, если россияне не будут соблюдать противоэпидемические меры.