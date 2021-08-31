Эпидемиолог Шунков объяснил возникновение в ЮАР новой опасной мутации коронавируса

Новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации обнаружили в ЮАР. Он может мутировать в 42 раза быстрее самого распространенного варианта вируса. По словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, появление такого штамма именно в этой республике неудивительно — в южных странах вирусы мутируют более активно, чтобы выжить.

«Все вирусы способны мутировать, чтобы приспособиться к условиям, в которых они распространяются. Соответственно, вирусы, неспособные быстро мутировать, будут исчезать от воздействия уничтожающих их факторов», — пояснил специалист в комментарии «360».

Он обратил внимание, что уже неоднократно указывал на необходимость пристального изучения вариаций коронавируса в южных государствах, потому что там они активнее всего мутируют, чтобы выжить под воздействием губительного для них интенсивного солнечного света.

«Коронавирус неизбежно будет мутировать, пока либо не исчезнет из окружающей среды, либо не изменится до не угрожающих жизни штаммов, неспособных вызывать массовые тяжелые случаи», — добавил Шунков.

По его словам, в случае, если на вирусных частицах новых штаммов и вариаций штаммов будут изменяться поверхностные антигены, то состав вакцин придется модернизировать, как это делается, например, для вакцин от гриппа.