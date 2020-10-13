Эпидемиолог Роспотребнадзора предрек еще 20 дней роста случаев COVID-19

Рост количества людей с коронавирусом будет продолжаться в России еще около 20 дней. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он заметил в комментарии РИА «Новости», что медики ожидали осенью рост заражений. Ведь коронавирус не отличается от других сезонных инфекций. Говоря о возможном пике заражений, нужно учитывать, что два инкубационных периода составляют 28 дней.

«Но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября», — заявил Горелов.

За последние сутки в России выявили более 13 тысяч случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Москве — 4618. Несмотря на высокий рост инфицирования, глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит пока смысла закрывать предприятия.

В ведомстве отметили, что в стране не было зафиксировано повторных случаев заражения COVID-19. В российской практике было три спорных примера, но они в итоге не подтвердились.