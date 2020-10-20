Эпидемиолог рассказал, сколько россиян еще могут заразиться коронавирусом до пика новой волны
Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев обсудил с ИА Ura.ru вероятность того, что в России число заражений коронавирусом может приблизиться к 20 000 случаев в сутки.
Специалист обратил внимание на то, что в последние дни идет замедление роста зараженных.
«Велика вероятность, что прогнозы о планке в 20 тысяч случаев могут сбыться», — предположил собеседник информагентства.
Отмечается, что сейчас в России каждый день фиксируется свыше 15 тысяч случаев заражения, поэтому возможно, что это число может вырасти еще на четверть.