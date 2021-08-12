Эпидемиолог рассказал про вероятность появления четвертой волны ковида

Эпидемиолог Эдуард Шунков оценил вероятность появления четвертой волны ковида. По его словам, пандемия сможет отступить в том случае, когда 90–95% населения поставят прививку или переболеют, сообщили «Невские новости».

Врач отметил, что если в окружении неиммунного человека все будут привиты, то он не сможет от них заразиться. Что касается четвертой волны коронавируса, то делать прогнозы пока рано. Очередной волны заболевания можно избежать при наращивании темпов вакцинации.

«Прогнозировать ничего нельзя. Потому что фактор вакцинации очень сильно влияет на заболеваемость. Если темпы вакцинации сохранятся, если будут создаваться новые вакцины, то четвертой волны может и не наступить. Если же при всем этом появится новый штамм, он не будет иметь таких последствий именно из-за вакцинации», — заключил эпидемиолог.