Эпидемиолог рассказал, когда вернут ограничения по коронавирусу

Эпидемиолог Игорь Гундаров рассказал, когда в России снова введут ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По его мнению, это может произойти в начале осени. Летом такой необходимости не будет.

«В июне будет самое низкое [число заболеваемости коронавирусом], а в конце сентября опять подскочит», — пояснил ученый.

Он отметил, что ограничения могут коснуться образовательных учреждений.

Профессор эпидемиологии Анатолий Альтштейн добавил, что ограничения будут частичными. Полный локдаун вводить не станут.

«Если заболеваемость усиливается и пойдет третья волна, скорее всего, будет реакция [властей]. Во время пандемии всегда так бывает», — рассказал он и добавил, что третья волна будет слабее второй.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильная и можно говорить о выходе показателей по заболеваемости на определенное плато. Она напомнила, что подъем заболеваемости ковидом, который наблюдался в стране в конце осени и начале зимы прошлого года, завершился в январе. В течение марта прирост по заболеваемости еженедельно снижался на 10–13%.