Эпидемиолог рассказал, когда в России закончится пандемия коронавируса

Распространение коронавиурса в России может ослабнуть к августу. Эпидемиолог предсказал, что летом количество случаев заражения упадет до сотни.

К этому моменту у многих россиян уже будет иммунитет. Об этом заявил РИА «Новости» советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны», — сообщил он.

Эпидемиолог считает, что пандемия COVID-19 для России может закончиться к августу, когда многие россияне будут иметь иммунитет к коронавирусу.

«Учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится», — отметил Малеев.

Осенью, по словам врача, возможно увеличение количества заражений, потому что люди будут возвращаться из отпусков и контактировать друг с другом.

Ранее ученые нашли в плесени вещества, которые могут остановить размножение и функционирование коронавируса. Специалисты планируют разработать на их основе препарат с сильным противовирусным действием.